ریاضة

غوارديولا وتوخيل.. وجهاً لوجه في قمة السيتي والبايرن

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توماس توخيل وبيب غوارديولا
توماس توخيل وبيب غوارديولا
العالم توخيل غوارديولا مانشستر سيتي بايرن ميونيخ أبطال أوروبا كرة القدم

أربيل (كوردستان 24)- يبحث مانشستر سيتي الإنجليزي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا عن تصفية حساب مع توماس توخيل، عندما يزور المدرب الجديد للنادي الألماني ملعب الاتحاد في مانشستر الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وستكون المواجهة بين سيتي وبايرن الأولى بينهما في الأدوار الإقصائية في مسابقة أحرز لقبها البافاري ست مرات آخرها عام 2020، فيما يلهث سيتي وراء لقبه الأول، بحسب صحيفة العرب.

في المرة الوحيدة التي بلغ فيها سيتي نهائي دوري الأبطال عام 2021 حرمه توخيل، عندما كان مدربا لتشيلسي الإنجليزي، من نيل اللقب القاري المرموق اللاهثة وراءه إدارة الفريق اللندني منذ استحواذها على النادي في 2008.

كانت أيضاً المحاولة الأقرب لغوارديولا، من أصل عشر مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ وسيتي، لإحراز اللقب الثالث في مسيرته التدريبية بعد 2009 و2011 مع الفريق الكتالوني.

ويملك توخيل فرصة النجاح حيث فشل غوارديولا في ثلاث سنوات مع بايرن.

لكن حجم التوقعات يقع على كاهل مدرب سيتي الذي يخوض موسمه السابع مع فريق مدينة مانشستر ويحارب من أجل لقبه الخامس في الدوري المحلي.

 

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