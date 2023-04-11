الإعلام الأمني: تفكيك خلية إرهابية مكونة من 3 اشخاص في ديالى

أربيل (كوردستان24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك خلية إرهابية مكونة من 3 عناصر في ديالى.

وذكر بيان للخلية، أنه "بعمليات استخبارية في غاية السرية والدقة، وبالتزامن مع استطلاع ميداني أجري من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية أثمر عن التوصل لخلية إرهابية مكونة من ثلاثة عناصر إرهابية في محافظة ديالى، قاموا بتقديم الدعم لعناصر داعش وقياداته من خلال ايصال المواد الغذائية والملابس والوقود لأوكارهم".

وأضاف: "تم القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة ومواد أخرى".

وبين أن "التحقيقات معهم أكدت أنهم انتموا لداعش عن طريق أخطر القيادات المقتولة والهاربة والمؤشرة لدى وكالة الاستخبارات".