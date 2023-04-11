ذي قار: صدور احكام الاعدام والمؤبد لتسعة بينهم اجانب

أربيل (كوردستان24)- أصدرت محكمة جنايات محافظة ذي قار جنوبي العراق الثلاثاء، احكاماً بالإعدام والسجن المؤبد ضد 9 مدانين بقضايا "ارهاب" وجرائم جنائية.

وقال مصدر أمني لكوردستان24، ان "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت ضد 7 إرهابيين تمت ادانتهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد القوات الامنية والمواطنين".

وأضاف ان " القرار صدر استناداً لأحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأشار الى أن "محكمة الجنايات اصدرت حكماً بالسجن المؤبد ضد متهمين اثنين من دولة بنغلاديش بتهمة قتل صاحبهم في مدينة الناصرية العام الماضي"، لافتا إلى أن "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".