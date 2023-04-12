سیاسة

ترامب يتهم ماكرون ب"التذلل" للرئيس الصيني

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- اتهم دونالد ترامب في مقابلة الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"التذلل" لنظيره الصيني شي جينبينغ بعد زيارته لبكين.

ويواجه ماكرون انتقادات حادة بعد تصريحات دعا فيها الاتحاد الأوروبي إلى "ألا يكون تابعا" للولايات المتحدة أو الصين في مسألة تايوان، بهد زيارته لآسيا.

وقال الرئيس الأميركي السابق في مقابلة مع محطة "فوكس نيوز"، "ماكرون وهو صديق، يتذلل للصين".

واتهم دونالد ترامب إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن بإضعاف زعامة الولايات المتحدة بشكل كبير على الساحة الدولية، إلى درجة فقدانها دعم حلفائها التقليديين.

وأضاف "لدينا هذا العالم المجنون الذي ينفجر في كل مكان، والولايات المتحدة ليس لها رأي على الإطلاق". وتابع "قلت لنفسي +حسنًا! فرنسا ذاهبة إلى الصين الآن!+".

وسعت إدارة بايدن الاثنين إلى التخفيف من حدة الجدل مؤكدة أن الولايات المتحدة تربطها "علاقة ثنائية رائعة" مع فرنسا.

وفي مواجهة الاحتجاج دافع الإليزيه عن موقف الرئيس الفرنسي، مؤكدا أن أوروبا "يجب أن تكون قادرة على إسماع صوتها الخاص".

المصدر: AFP

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