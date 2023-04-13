محافظة أربيل نفذت خطة شاملة لحماية المواطنين وممتلكاتهم

أربيل (كوردستان24)- أعلن مركز أزمات أربيل أن محافظة أربيل نفذت خطة شاملة للتعامل مع غزارة الامطار والسيول والفيضانات وحماية منازل المواطنين.

وقال مركز أزمات محافظة أربيل في بيان له حول الاجراءات المتخذة لحماية المواطنين خلال موجة الامطار وارتفاع منسوب المياه "بعد التحذيرات التي قدمتها توقعات الطقس في الايام الاخيرة من وصول موجة من الامطار الغزيرة في محافظة أربيل وحدوث الفيضانات، تم عقد اجتماع لغرفة العمليات باشراف محافظ أربيل وتم وضع خطة شاملة للتأهب للفيضانات ومكافحتها".

وأضاف البيان "على الرغم من وجود فرق البلدية والمياه والصرف الصحي والري في حالة تأهب لعدة أشهر، فهي تعمل باستمرار على الطرق وتمنع انسداد المجاري المائية، إلا أن هذه الفرق قامت بإعلان أرقام هواتف مخصصة لكل منطقة على حدا من مناطق بلدية أربيل الستة، خدمة للمواطنين ومساعدتهم حال حدوث فيضانات".

وأشار البيان الى أنه "تم نشر المعدات اللازمة في جميع المناطق وكذلك فرق الدفاع المدني والفرق الصحية والمتطوعين وفرق الاستجابة الانسانية السريعة، بتنسيق مباشر بين غرفة العمليات مع تلك الفرق، وتم وضع فرق مؤسسة بارزاني الخيرية في حالة تأهب قصوى لتقديم المساعدة للمواطنين".

وأوضح البيان "تم تخصيص فنادق وموتيلات من خلال المديرية العامة للسياحة في أربيل لنقل المواطنين اليها عند الحاجة، وتم توفير معدات النقل أيضاً من خلال مؤسسة بارزاني الخيرية وتم وضع فرق الانقاذ ووحدات من قوات البيشمركة "الزيرفاني" في حالة تأهب أيضاً".

وأكد البيان "أنه رغم الموجة القوية من الامطار التي غطت منطقتنا منذ عدة أيام، تم السيطرة على الوضع من قبل الفرق المشاركة في غرفة عمليات أربيل والتي عملت بجد وإخلاص وبلا كلل وفقاً لخطة محافظة أربيل".