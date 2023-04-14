نيجيرفان بارزاني في ذكرى "الأنفال": فلنكرّم أرواح الشهداء بوحدة الصف والتلاحم من أجل حماية مكاسبنا

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الجمعة، على أهمية تكريم أرواح الشهداء، من خلال وحدة الصف والتلاحم من أجل حماية الحقوق والمكاسب.

وجاء ذلك في بيان بمناسبة حلول الذكرى 35 لحملات الإبادة الجماعية "الأنفال"، التي ارتكبها النظام البعثي بحق الآلاف من شعب كوردستان في ثمانينيات القرن الماضي.

وهذا نص البيان:

تمر اليوم الذكرى الخامسة والثلاثون لجرائم الأنفال التي ارتكبها النظام العراقي السابق، في سنة 1988، بحق كوردستان وشعبه. نستذكر بإجلال وإكبار عظيمين أكثر من 182 ألف شهيد مؤنفل، ونُحني الهام أمام أرواحهم الطاهرة ونحيي عوائلهم وذويهم الشامخين الأماجد.

في هذه الذكرى، نؤكد مجدداً بأنه على الحكومة العراقية أن تعوض ذوي المؤنفلين من كل النواحي وتنفذ قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا والذي عدّ الأنفال جريمة إبادة عرقية وجريمة حرب. وفي إقليم كوردستان ايضا يجب أن تقدم لهم أفضل الخدمات في إطار الإمكانيات وأن نوليهم المزيد من الاهتمام والعناية.

إن كيان إقليم كوردستان الدستوري هو ثمرة كفاحٍ ونضالٍ، ومئات آلاف من شهداء جرائم مرعبة كالأنفال والقصف الكيمياوي، وتضحيات شعب كوردستان، وفي هذه الذكرى دعونا نكرّم أرواح وذكرى الشهداء من خلال وحدة الصف والتلاحم والعمل المشترك من أجل حماية مكاسبنا وحقوقنا، ويجب علينا أن نسعى كل السعي لمزيد من الإقرار على المستوى الدولي بجرائم الأنفال كجرائم إبادة عرقية، والعمل على أن لا تتكرر جرائم مماثلة في أي مكان من العالم.

تحية وسلاماً لأرواح الشهداء..

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

14 نيسان 2023