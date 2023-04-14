سیاسة

الحكيم: مجزرة الأنفال جريمة ما زالت شاخصة في قلوبنا

author_image سوار أحمد
العراق عمار الحكيم الأنفال النظام السابق

أربيل (كوردستان24)-أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الجمعة، أن مجزرة الأنفال جريمة ما زالت شاخصة في القلوب.

وقال الحكيم في تغريدة له "ثلاثة عقود ونصف مرت لكنها عجزت عن مسح مرارة وجع الشعب العراقي والضمير الإنساني من مجزرة الأنفال الأليمة التي راح ضحيتها نحو مئة وثمانين ألف مواطن كوردي بريء في كوردستان الحبيبة على يد الديكتاتورية المبادة، جريمة ما زالت شاخصة في قلوبنا تحكي معاناة شعب كابد الأمرّين من شماله وحتى الجنوب من أجل نيل حريته وكرامته، ما يتطلب التشبث بالمسار الديمقراطي للحيلولة دون تكرارها وتعريض الأجيال المقبلة لذات المآسي." 

وأضاف: "تحية إجلال لشهداء المجزرة الأليمة والمجازر المماثلة التي تستدعي تخليدها واستذكار ضحاياها".

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