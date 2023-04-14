أمن

النروج تطرد 15 دبلوماسياً روسياً بتهمة "التجسس"

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مقرّ السفارة الروسية في أوسلو (فرانس برس)
مقرّ السفارة الروسية في أوسلو (فرانس برس)
العالم السفارة الروسية النروج أوسلو

أربيل (كوردستان 24)- طردت النروج، اليوم الجمعة، 15 دبلوماسياً روسياً خلال الاسبوع الجاري، قالت أوسلو إنهم حاولوا تجنيد مصادر واعتراض اتصالات وشراء تكنولوجيا متطورة.

وقالت مسؤولة مكافحة التجسس في جهاز الأمن النروجي، إنغر هوغلاند، إن الجهات الفعلية التي تشغل الدبلوماسيين هي مديرية المخابرات الرئيسية العسكرية وجهاز الأمن الاتحادي وجهاز المخابرات الخارجية.

وأضافت أن الطرد "يقلل خطر تهديد المخابرات الروسية في النروج عن طريق الخفض الدائم لعدد مسؤولي المخابرات العاملين تحت ستار دبلوماسي".

ويمثل قرار النروج (العضو في حلف ناتو)، أكبر عملية طرد لدبلوماسيين روس، والأحدث ضمن سلسلة تحركات مماثلة من جانب دول غربية منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

ووفقاً لوزارة الخارجية النروجية، فإن الإجراء سيبعد نحو ثلث الدبلوماسيين الروس في النروج والبالغ عددهم نحو 40 دبلوماسياً.

وعززت النروج التي تتشارك في حدود مع روسيا بالقطب الشمالي، إجراءاتها الأمنية منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بخاصة حول منشآت النفط والغاز بعدما أصبحت الآن أكبر مورد للغاز في أوروبا بعد تراجع التدفقات الروسية.

 

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