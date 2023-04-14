فنلندا تقطع الطريق أمام المهاجرين بسياجٍ حديدي على حدودها مع روسيا

أربيل (كوردستان 24)- بدأت فنلندا بإقامة أول قطاع من سياج على حدودها مع روسيا، وذلك بعد أقل من أسبوعين على انضمامها لحلف شمال الأطلسي «ناتو».

وكانت هلسنكي قد قررت العام الماضي بناء السياج تحسباً في المقام الأول لتحرك روسيا نحو إغراق الحدود بالمهاجرين.

وتتحسب فنلندا لتكرار الأحداث التي وقعت على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي في بولندا في شتاء عام 2021 حين اتهم التكتل روسيا البيضاء المجاورة و«الحليف الوثيق لروسيا» بصنع أزمة من خلال نقل مهاجرين من الشرق الأوسط ومنحهم تأشيرات دخول ودفعهم نحو الحدود.

ومن المقرر أن يغطي السياج الفنلندي المصنوع من شبكة من الحديد الصلب نحو 200 كيلومتر من الأجزاء الأكثر حساسية من حدود فنلندا بحلول نهاية عام 2026.

وقالت قوات حرس الحدود الفنلندية إن البلاد اكتشفت العام الماضي 30 عملية عبور غير شرعية هناك، وأوقفت قوات حرس الحدود الروس نحو 800 محاولة لدخول فنلندا.

وكانت إحدى فرق حرس الحدود تعمل في المرحلة الأولى التي يبلغ طولها 3 كيلومترات من السياج عند إيماترا التي تبعد نحو 250 كيلومتراً شمال شرقي هلسنكي.

وبدأت بولندا ودول البلطيق بالفعل في إقامة أسيجة على حدودها مع روسيا وروسيا البيضاء بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير شباط 2022.

وحتى الآن، كانت الحدود الفنلندية - الروسية مجرد خط في الغابات الشاسعة التي تغطي المنطقة ولا يميزها إلا سياج سلكي منخفض أريد به إيقاف الماشية والحيوانات الأليفة الأخرى وليس البشر.

وسيبلغ ارتفاع السياج الجديد 3 أمتار وستعلوه أسلاك شائكة، وسيكلف نحو 380 مليون يورو، ما يعادل 417 مليون دولار.