سیاسة

بايدن يقرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الجمعة لدى مغادرته إيرلندا أنه سيعلن "في وقت قريب نسبيا" قراره بشأن الترشح للرئاسة عام 2024.

وقال بايدن، مجيبا عن أسئلة الصحفيين حول خططه لإعادة انتخابه للرئاسة قبل مغادرة دبلن: "لقد أجريت هذه الحسابات بالفعل، سنعلن ذلك في وقت قريب جدا"، مضيفاً " أخبرتكم أن خطتي هي الترشح مرة أخرى".

من جانبه، شكك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إمكانية إعادة انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن لولاية ثانية عام 2024، ملمحا إلى أن حالته العقلية والصحية لا تسمحان بذلك.

وفي حوار مع قناة فوكس نيوز الثلاثاء، قال ترامب ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن بايدن يمكن أن يعاد انتخابه: "أنا أراقبه كما تراقبونه أنتم. ربما يكون من غير المناسب بالنسبة لي أن أقول ذلك، لكني لا أرى كيف يمكن أن يحدث ذلك".

وتابع: "هناك شيء خاطئ معه. رأيت إجابته على شاشة التلفزيون حول ما إذا كان سيترشح في الانتخابات المقبلة. كان يتحدث مع رجل لطيف للغاية يدعى آل روكر. أقصد أنه سئل سؤالا بسيطا جدا، ولكن كانت هناك إجابة مطولة عن البيض وما إلى ذلك".

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