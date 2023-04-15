مجتمع

مجلس إفتاء كوردستان يصدر توضيحاً بشأن أداء صلاة الجمعة في حال تزامنت مع أول أيام العيد

وعيد الفطر يأتي في اليوم الأوّل من شهر شوّال من كُلّ سنة
author_image أحمد حاجي
لوغو اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان
لوغو اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان
کوردستان المجلس الأعلى للإفتاء تزامن صلاة العيد مع الجمعة عيد الفطر اتحاد علماء الدين الاسلامي

أربيل (كوردستان 24)- أكد المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان ، اليوم السبت، أن صلاة العيد والجمعة هما عبادتان منفصلتان، ولا يمكن أن يحل أحدهما محل الآخر.

وقال المسؤول الإعلامي لاتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان عبد الله شيركاويي لكوردستان 24، "من المُرجح أن يتزامن أول أيام عيد الفطر المبارك في يوم الجمعة من هذا العام".

وأضاف "لذلك فإنه بناءً على فتوى المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان والصادرة في عام 2010، والتي أعيد التأكيد عليها من جديد في عام 2017، فإن صلاة العيد من حيث الحكم سنة مؤكدة، بينما صلاة الجمعة تصنف من ضمن الفروض، لذا لا يمكن أن تحل الفروض مكان السنن دون امتلاك الأدلة والبراهين التي تثبت ذلك".

وأكد أنه "بحسب الفتوى الصادرة، فإن صلاة العيد والجمعة هما عبادتان منفصلتان، ولا يمكن أن يحل أحدهما محل الآخر"، مشيراً إلى أنه "لتجنب الخلاف والآراء المتعددة بهذا الشأن، من الأفضل أن يشارك المسلمون في أداء صلاتي العيد والجمعة".

وعيد الفطر يأتي في اليوم الأوّل من شهر شوّال من كُلّ سنة، حيث يكون اليوم الأوّل بعد الانتهاء من صيام شهر رمضان.

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