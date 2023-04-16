طقس العراق.. أمطار متوسطة الشدة نهاية الأسبوع

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقطاً للأمطار الخميس المقبل.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية ، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت إلى، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في بعض الأماكن من البلاد تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".