وزير الدفاع الصيني يشيد بالعلاقات القوية مع روسيا خلال لقائه بوتين

أربيل (كوردستان 24)- أشاد وزير الدفاع الصيني لي شانغفو الأحد بالعلاقات مع موسكو خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

وقال في تصريحات مترجمة نقلها التلفزيون الروسي "لدينا علاقات قوية للغاية. تتخطى التحالفات العسكرية والسياسية خلال حقبة الحرب الباردة .. إنها في غاية الاستقرار".

وأضاف أن العلاقات الروسية الصينية "دخلت بالفعل حقبة جديدة".

وقال لي "هذه هي أول زيارة لي إلى الخارج منذ تولي منصب وزير الدفاع الصيني. لقد اخترت روسيا تحديداً للتأكيد على الطبيعة الخاصة والأهمية الاستراتيجية لعلاقاتنا الثنائية".

وفي الاجتماع الذي حضره أيضاً وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، رحب بوتين بالتعاون العسكري بين روسيا والصين.

وقال بوتين "إننا نعمل أيضاً بشكل نشط من خلال الإدارات العسكرية ونتبادل بانتظام المعلومات المفيدة ونتعاون في مجال التعاون العسكري التقني ونجري تدريبات مشتركة".

وأضاف "هذا بلا شك مجال مهم آخر يعزز الثقة الحصرية والطابع الاستراتيجي لعلاقاتنا".

تأتي زيارة لي لروسيا - التي ستستمر حتى 19 نيسان أبريل - بعد أسابيع على زيارة رسمية للزعيم الصيني شي جين بينغ إلى موسكو الشهر الماضي.

خلال المحادثات التي استمرت يومين، أشاد بوتين وشي بـ "الحقبة الجديدة" في علاقاتهما وناقشا مقترحات بكين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وعززت موسكو وبكين تعاونهما خلال السنوات الماضية بدفع من رغبتهما في مواجهة الهيمنة الأمريكية في العالم. ونمت شراكتهما بشكل أوثق منذ الحرب فس أوكرانيا في شباط فبراير 2022.

وسعت الصين إلى طرح نفسها كطرف محايد في النزاع الأوكراني، لكن واشنطن اتهمت بكين بأنها تنوي تصدير أسلحة لموسكو - وهي مزاعم نفتها الصين.