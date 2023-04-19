أمن

الداخلية العراقية تعلن إغلاق 31 مركز تجميل في بغداد ومحافظات أخرى

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العراق وزارة الداخلية العراقية بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن إغلاق 31 مركز تجميل في بغداد ومحافظاتٍ أخرى وإلقاء القبض على 36 من مالكيها.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، الثلاثاء، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات أغلقت "31 مركز  تجميل في بغداد والمحافظات والتي تمارس المهنة من دون موافقات أصولية ومخالفة قانون وزارة الصحة".

وأضاف البيان "تم اتخاذ الإجراءات بحق من يديرها وألقي القبض على 36 مخالفاً من أصحاب تلك المراكز"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

ولفتت الداخلية العراقية إلى أن عمليات تفتيش المراكز وتوقيف مالكيها المخالفين، "تمت بعد استحصال الموافقات القضائية من الجهات المختصة".

وأشارت إلى أن وزارة الصحة أغلقت تلك المراكز "أصولاً"، في وقتٍ أُوقِف المخالفون لحين "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

في غضون ذلك، أكّدت وزارة الداخلية أن مفارز وكالة الاستخبارات "ستواصل إجراء الجولات والواجبات لغلق مراكز التجميل والعيادات غير المجازة".

 

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