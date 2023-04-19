بعد الاعتداء على ساني.. بايرن ميونخ يتّخذ قراراً صارماً بحق ماني

أربيل (كوردستان 24)- لم يتوقع أشد المتشائمين من بايرن ميونيخ أن يكون الموسم الأول للمهاجم السنغالي ساديو ماني بهذا السوء.

فقد كانت تُعلق عليه آمال كبيرة في الصيف الماضي ليكون نجم الفريق الأول بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي.

ويبدو أن تجربة ساديو ماني في النادي البافاري لن تستمر طويلاً، هذا ما تؤكده الصحافة الألمانية التي كشفت أن إدارة البايرن قررت بيعه في سوق الانتقالات الصيفية.

صحيفة آس الإسبانية، ذكرت نقلاً عن مصادر ألمانية أن إدارة بايرن ميونخ غير راضية بتاتاً عن تصرف ساديو ماني المثير للجدل، باعتدائه بالضرب على زميله ليروي ساني عقب انتهاء مباراة مان سيتي عقب مشادة كلامية بين النجمين.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ماني لم ينجح في بناء علاقة جيدة مع اللاعبين في بايرن ميونخ، بالإضافة إلى أن مستواه الفني متراجع للغاية.

وهو ليس ضمن خطط المدرب الألماني توماس توخيل، ولذلك لا يوجد أي سبب يدفع النادي للإبقاء عليه في الموسم المقبل.

وسيحاول النادي البافاري جاهداً التخلص من ساديو ماني في الصيف، في حين يرغب اللاعب بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديداً ناديه السابق ليفربول.

لكن أمنية ساديو ماني من الصعب أن تتحقق، لأن ليفربول لا يفكر بالتعاقد معه مرة أخرى، بسبب راتبه المرتفع وتخطيه حاجز 30 عاماً.

لاسيما أن النادي تعاقد مع داروين نونيز وجاكوب في الفترة الماضية لتعويضه، فضلاً عن وجود ديوجو جوتا ولويس دياز اللذان يتنافسان على مركز الجناح الأيسر.