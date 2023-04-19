واشنطن تدعو تركيا والمجر لضم السويد إلى الأطلسي بحلول تموز

أربيل (كوردستان 24)- دعا وزير الدفاع الأمريكي الذي يزور السويد، تركيا والمجر إلى المصادقة على ترشيح السويد لعضوية حلف شمال الأطلسي "في أقرب وقت ممكن" وقبل القمة المقبلة للحلف مطلع تموز يوليو.

وقال لويد أوستن خلال زيارة لقاعدة موسكو البحرية السويدية قرب ستوكهولم "نتطلع لأن تصبح السويد قريباً العضو الـ 32 في الحلف. ولكي نكون واضحين نتطلع إلى حدوث ذلك قبل قمة تموز يوليو".

وأضاف "لذلك نشجع تركيا والمجر للتصديق على انضمام السويد في أقرب وقت ممكن".

وأوضح الوزير الأمريكي أن الجيش الأمريكي عزز مهماته البحرية والجوية في السويد "للتأكيد على هذا الدعم العميق" بعد تهديدات بالرد على لسان السفير الروسي في ستوكهولم مطلع نيسان ابريل.

تدعم واشنطن منذ البداية انضمام فنلندا - الساري منذ الرابع من نيسان أبريل - والسويد التي تسعى منذ أشهر للحصول على الضوء الأخضر الضروري من كل من تركيا والمجر.

تأمل السويد والحلف في إزالة العقبات قبل قمة الناتو في فيلنيوس بليتوانيا مطلع تموز يوليو لكن المسألة ستكون صعبة.

وذكر محللون أن الأمر رهن بنتيجة الانتخابات في تركيا في 14 أيار مايو حيث ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية جديدة.

وتتهم تركيا السويد بأنها ملجأ "للإرهابيين" أو المعادين لأنقرة وتطالب بتسليم العشرات منهم.