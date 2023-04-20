اقتصاد

أسعارالنفط تتراجع مع قوة الدولار وتقلص مخاوف الطلب

author_image سوار أحمد
العالم أسعار النفط الدولار

أربيل (كوردستان24)- انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية الصباحية يوم الخميس، مع قوة الدولار الأمريكي وسط توقعات برفع أسعار الفائدة وتقليص مخاوف الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتًا أو 0.96 بالمئة لتتداول عند 82.32 دولارًا للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 69 سنتًا أو 0.87 بالمئة إلى 78.47 دولارًا بحلول الساعة 04:40 بتوقيت جرينتش.

وكلا الخامين القياسيين، اللذان ينخفضان لليوم الثاني بعد انخفاض بنسبة 2٪ أمس الأربعاء، عند أدنى مستوياتهما منذ إعلان أوبك+ عن خفض مفاجئ للإنتاج في 2 أبريل / نيسان.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.40 بالمئة خلال هذا الأسبوع. ارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وعلى الرغم من أن الصين أبلغت عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي أفضل من المتوقع، إلا أن كل من الإنتاج الصناعي واستثمارات الأصول الثابتة كان أقل من البيانات المتفق عليها، الأمر الذي لم يساعد في تعزيز أسعار النفط.

ولم يتغير النشاط الاقتصادي الأمريكي كثيرًا في الأسابيع الأخيرة ، مع تراجع نمو التوظيف إلى حد ما ويبدو أن زيادات الأسعار تتباطأ.

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