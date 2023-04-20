أسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 143.500 دينار

100 يورو = 156.500 دينار

100 جنيه إسترليني = 176.000 دينار

100 ليرة تركية = 7400 دينار

100 ألف تومان إيراني = 2900 دينار

دينار أردني واحد = 2050 دينار عراقي

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 465.000 دينار

مثقال عيار 21 = 415.000 دينار

مثقال عيار 18 = 350.000 دينار