الداخلية العراقية تعلن إلقاء القبض على سعد كمبش

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، اعتقال المتهم الهارب سعد كمبش في الموصل.

وقال الشمري في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "قوة خاصة من وزارة الداخلية ألقت القبض على المتهم الهارب سعد كمبش في مدينة الموصل".

وقرر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إقالة قائد الفرقة الخاصة الفريق حامد الزهيري على خلفية هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش من مركز شرطة كرادة مريم.

ووجّه السوداني "بغلق مركز التوقيف في مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء، الذي شهد جريمة الهروب، ونقل المحكومين إلى سجون وزارة العدل، وإيداع كبار الفاسدين الموقوفين فيه في مراكز توقيف أخرى أسوةً مع المطلوبين الآخرين، وإلغاء أية خصوصية في التعامل معهم مثلما كان معتاداً، فالجريمة واحدة، لا يمكن أن تُجزّأ أو تُصنّف بحسب المنصب والنفوذ".

وقرر رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، بتاريخ 3 آذار مارس 2022، إنهاء تكليف سعد حميد كمبش من مهام تسيير شؤون ديوان الوقف السني، وإعادته إلى عمله السابق كوكيل لرئيس الديوان، كما قرر تكليف عبد الخالق مدحت العزاوي بمهام منصب رئيس ديوان الوقف السني.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني "سابقاً"، المتهم بارتكاب خروقات مالية والإضرار بالمال العام.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن صدور عدة أوامر قبض وتحر ومنع سفر بحق رئيس ديوان الوقف السني وعدد من المسؤولين فيه؛ استناداً إلى أحكام المادتين (331 و340) من قانون العقوبات العراقي.

وسبق للهيئة أن أعلنت في منتصف كانون الثاني الماضي عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق أحد المسؤولين السابقين في ديوان الوقف السني، جراء مخالفات في عقد شراء فندق بـ (47) مليار دينار.