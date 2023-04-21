الخارجية الصينية: أي شخص يلعب بنار تايوان سيحترق

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخارجية الصيني اليوم الجمعة أن الصين لن تقدم أي تنازلات بشأن تايوان، واصفاً الانتقادات الغربية "بالسخيفة" وقد تكون لها عواقب وخيمة.

وقال تشين غانغ وزير الخارجية الصيني في مؤتمر دبلوماسي في شنغهاي "نسمع في أغلب الأحيان تصريحات غريبة تدعي أن الصين تتحدى النظام الدولي الذي يستند إلى قواعد وتحاول من جانب واحد تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان بالقوة أو الإكراه".

وأضاف الوزير الصيني "أن هذا المنطق سخيف وعواقبه خطيرة" منتقدا تعريف الوضع القائم من قبل الغربيين الذي يرون أنه يعني انتهاك السيادة الصينية".

وأشار تشين غانغ الى أن الصين "لن نقدم أي تنازلات للذين يحاولون تقويض سيادة الصين وأمنها، وأي شخص يلعب بالنار في قضية تايوان سيحترق في نهاية المطاف".

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها منذ انفصالها بعد الحرب الأهلية الصينية في 1949.

وقام الجيش الصيني بمناورات استمرت ثلاثة أيام حول الجزيرة في وقت سابق من أبريل ردا على اجتماع في الولايات المتحدة بين رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي والرئيسة التايوانية تساي إينغ وين التي تنتمي إلى حزب استقلالي.

وحذر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع بكين، مشددين على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في مضيق تايوان الذي يفصل أراضي الجزيرة عن البر الرئيسي للصين.

وتنظر الصين باستياء إلى التقارب الجاري في السنوات الأخيرة بين السلطات التايوانية وبعض الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة، تعتبره تهديدا لوحدة أراضيها.