تحطم طائرة بدون طيار جنوب كركوك

أربيل (كوردستان24)- تحطمت طائرة مسيرة بعد أن حلقت لفترة وجيزة في سماء منطقة داقوق وطوزخورماتو جنوب كركوك صباح اليوم.

وقال مصدر أمني لكوردستان24 "ان طائرة مسيرة تحطمت صباح اليوم جنوب كركوك بعد ان حلقت لفترة وجيزة في طوزخورماتو وداقوق صباح اليوم السبت"، مشيراً الى أنه "ليس من الواضح الى أي جهة تنتمي الطائرة، لكن حسب شعار الطائرة والمعلومات المكتوبة عليها تظهران انها طائرة أمريكية".

يُذكر أن المنطقة التي كانت تحلق فيه الطائرة هي منطقة محظورة.

وبحسب المعلومات الواردة لكوردستان24، فإن الجيش العراقي والمخابرات العراقية وقوات الامن الوطني تواجدوا في مكان الحادث.

وذكرت العديد من وسائل الاعلام العراقية ان الطائرة المحطمة كانت من طراز MQ1 gray الامريكية.