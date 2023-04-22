ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

أربيل (كوردستان 24)- تأهّل نادي مانشستر سيتي إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي بعد فوزه على شيفيلد يونايتد بثلاثيةٍ دون رد سجّلها اللاعب الجزائري رياض محرز.

وسيلتقي رجال غورديولا في نهائي البطولة مع الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون المقرر إجراءها يوم غدٍ الأحد على أرض ملعب ويمبلي.

وتنتظر مانشستر سيتي، وصيف الدوري الإنكليزي، مواجهة قوية في الدوري عندما يلتقي مع المتصدر نادي أرسنال، يوم الأربعاء القادم.

ويمرُّ مانشستر سيتي بفترةٍ رائعة منذ قدوم النجم النروجي إيرليك هالاند، الذي كان له الفضل الأكبر في تحقيق وصول النادي الإنكليزي إلى الدور نصف النهائي لبطولة أبطال أوروبا.