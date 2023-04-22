ریاضة

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

author_image Kurdistan24 اربیل
النجم الجزائري رياض محرز
النجم الجزائري رياض محرز
العالم رياض محرز مانشستر سيتي شفيلد يونايتد أرسنال

أربيل (كوردستان 24)- تأهّل نادي مانشستر سيتي إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي بعد فوزه على شيفيلد يونايتد بثلاثيةٍ دون رد سجّلها اللاعب الجزائري رياض محرز.

وسيلتقي رجال غورديولا في نهائي البطولة مع الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون المقرر إجراءها يوم غدٍ الأحد على أرض ملعب ويمبلي.

وتنتظر مانشستر سيتي، وصيف الدوري الإنكليزي، مواجهة قوية في الدوري عندما يلتقي مع المتصدر نادي أرسنال، يوم الأربعاء القادم.

ويمرُّ مانشستر سيتي بفترةٍ رائعة منذ قدوم النجم النروجي إيرليك هالاند، الذي كان له الفضل الأكبر في تحقيق وصول النادي الإنكليزي إلى الدور نصف النهائي لبطولة أبطال أوروبا.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف