بايرن ميونيخ يواصل الترنّح بخسارةٍ أمام ماينز

أربيل (كوردستان 24)- عمّق ماينز جراح ضيفه بايرن ميونخ بعدما قلب الطاولة عليه بفوز مثير (3-1)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الألماني

الفريق البافاري تقدم بهدف عبر ساديو ماني (29)، قبل أن يقلب ماينز الطاولة عليه بهدفين متتاليين عن طريق لودوفيتش أجورك ولياندرو باريرو (65 و73)، قبل أن يضيف آرون مارتين الهدف الثالث (79).

وفتحت تلك الهزيمة الباب أمام بوروسيا دورتموند لخطف الصدارة الليلة حال فوزه على آينتراخت فرانكفورت، وفق موقع (كورة).

وتوقف رصيد بايرن ميونخ عند 59 نقطة في المركز الأول، بينما قفز ماينز للمركز السادس بوصوله للنقطة 45.