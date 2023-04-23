"أمن كوردستان" يعلن القبض على مجموعتين خطيرتين تتاجران بالمواد المخدرة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان، اليوم الأحد، القبض على مجموعتين خطيرتين تتاجران بالمواد المخدرة.

وذكرت المديرية في بيان اطلعت عليه مؤسسة كوردستان 24، أنه "ضمن سلسلة عملياتها المتواصلة في الأيام الثمانية الماضية، وذلك بعد جمعٍ للمعلومات ومتابعة دقيقة وإتخاذ الإجراءات القانونية، تمكنت الفرق التابعة للمديرية من إلقاء القبض على مجموعتين خطيرتين تتاجران بالمواد المخدرة".

وأكدت أن "المجموعتين تتألفان من أربعة أشخاص"، مشيرة إلى أن "فرقنا ضبطت بحوزتهم 11 كيلوغراماً من المواد المخدرة من نوعي الكريستال والحشيش".