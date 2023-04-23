أمن

"أمن كوردستان" يعلن القبض على مجموعتين خطيرتين تتاجران بالمواد المخدرة

مشيرة إلى أن "فرقنا ضبطت بحوزتهم 11 كيلوغراماً من المواد المخدرة".
author_image أحمد حاجي
لوغو مجلس أمن إقليم كوردستان
لوغو مجلس أمن إقليم كوردستان
کوردستان مجلس أمن إقليم كوردستان المديرية العامة لمكافحة المخدرات مجموعتان خطيرتان المواد المخدرة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان، اليوم الأحد، القبض على مجموعتين خطيرتين تتاجران بالمواد المخدرة.

وذكرت المديرية في بيان اطلعت عليه مؤسسة كوردستان 24، أنه "ضمن سلسلة عملياتها المتواصلة في الأيام الثمانية الماضية، وذلك بعد جمعٍ للمعلومات ومتابعة دقيقة وإتخاذ الإجراءات القانونية، تمكنت الفرق التابعة للمديرية من إلقاء القبض على مجموعتين خطيرتين تتاجران بالمواد المخدرة".

وأكدت أن "المجموعتين تتألفان من أربعة أشخاص"، مشيرة إلى أن "فرقنا ضبطت بحوزتهم 11 كيلوغراماً من المواد المخدرة من نوعي الكريستال والحشيش".

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