المملكة المتحدة تفرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني لـ"انتهاكه حقوق الإنسان"

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت بريطانيا الاثنين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم عناصر من الحرس الثوري قالت إنهم مسؤولون عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن العقوبات شملت أربعة من قادة الحرس الثوري.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان "بريطانيا والشركاء الدوليون يؤكدون مرة أخرى اليوم أننا لن نغض الطرف عن القمع الوحشي. وسنواصل اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاسبة النظام على أفعاله".

وقالت الحكومة البريطانية في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني: "فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أكثر من 70 مسؤولا وكيانا إيرانيا لانتهاكات متعلقة حقوق الإنسان منذ أكتوبر 2022، وبلغ إجمالي عدد التصنيفات المتعلقة بإيران أكثر من 300، وتشمل القائمة فيلق الحرس الثوري الإسلامي برمته، المدعي العام الإيراني وشرطة الآداب".

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: "النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني وعن تصدير إراقة الدماء حول العالم. لهذا السبب لدينا أكثر من 300 عقوبة سارية على إيران، بما في ذلك على الحرس الثوري الإيراني برمته"، مشيرا إلى أنه "بهذه الخطوة، المملكة المتحدة وشركائها الدوليين يؤكدون عدم التغاضي عن القمع الوحشي الذي يمارسه النظام. سنواصل اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاسبة النظام على أفعاله".

وحسب البيان، تشمل العقوبات كلا من محمد نزار عظيمي، قائد الحرس الثوري الإيراني في النجف، حبيب شاهسافاري، قائد فيلق محافظة أذربيجان في الحرس الثوري، محسن كريمي، قائد الحرس الثوري الإيراني في المقاطعة المركزية، وأحمد كاظم - قائد قاعدة عمليات كربلاء في الحرس الثوري الإيراني.

المصدر: RT