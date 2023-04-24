وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره السعودي الوضع في السودان
أربيل (كوردستان24)- بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الإثنين، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الوضع الخطر والمعقد في السودان.
وقال حسين في تغريدة له، "بحثت في اتصال هاتفي مع وزير الخارجيَّة السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الوضع الخطر والمعقد في السودان".
وقدم الوزير الشكر لـ"حكومة المملكة العربية السعودية على الدعم لإجلاء عددٍ من العراقيين من السودان".
واختتم بالقول إنه "بحث مع وزير الخارجية السعودي نتائج زيارته إلى دمشق".