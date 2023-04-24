سیاسة

وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره السعودي الوضع في ‫السودان

author_image سوار أحمد
العراق فؤاد حسين السعودية السودان سوريا

أربيل (كوردستان24)- بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الإثنين، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الوضع الخطر والمعقد في ‫السودان.

وقال حسين في تغريدة له، "بحثت في اتصال هاتفي مع وزير الخارجيَّة السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الوضع الخطر والمعقد في السودان".

وقدم الوزير الشكر لـ"حكومة المملكة العربية ‫السعودية على الدعم لإجلاء عددٍ من ‫العراقيين من السودان".

واختتم بالقول إنه "بحث مع وزير الخارجية السعودي نتائج زيارته إلى ‫دمشق".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف