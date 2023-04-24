وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره السعودي الوضع في ‫السودان

أربيل (كوردستان24)- بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الإثنين، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الوضع الخطر والمعقد في ‫السودان.

وقال حسين في تغريدة له، "بحثت في اتصال هاتفي مع وزير الخارجيَّة السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الوضع الخطر والمعقد في السودان".

وقدم الوزير الشكر لـ"حكومة المملكة العربية ‫السعودية على الدعم لإجلاء عددٍ من ‫العراقيين من السودان".

واختتم بالقول إنه "بحث مع وزير الخارجية السعودي نتائج زيارته إلى ‫دمشق".