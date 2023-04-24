دميرتاش: سنحل القضية الكوردية تحت مظلة البرلمان التركي

أربيل (كوردستان24)- قال السياسي الكوردي المسجون صلاح الدين دميرتاش، ان القضية الكوردية سيتم حلها، تحت قبة البرلمان التركي.

وفي رسالة من الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين دميرتاش، قرأته زوجته، ان دميرتاش أكد أن أولوية حزبه ستكون توسيع الديمقراطية من أجل دعم السلام والعمل على حل القضية الكوردية تحت مظلة البرلمان.

وفي غضون ذلك، قال دميرتاش، متحدثا الى "بي بي سي" التركية، مسلطا الضوء على انتخابات 14 مايو، قائلا إنه إذا كان هناك إقبال من الناخبين على صناديق الاقتراع، فإن الانتخابات الرئاسية ستحسم في الجولة الأولى.

واضاف صلاح الدين دميرتاش أيضا إنه إذا لم يتم الحصول على الأصوات اللازمة في الجولة الأولى، فليس هناك ما يضمن عدم نجاح أردوغان.

يخضع الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية، للسجن منذ نوفمبر 2016، إثر اتهامه من الحكومة له بإقامة صلة مع حزب العمال الكوردستاني الذي تصنفه أنقرة جماعة إرهابية، وهو يواجه عقوبة تصل إلى 142 عاما بتهم تتعلق بالإرهاب.

وفيما يتهم مسؤولون أتراك حزب الشعوب الديمقراطية بأنه الجناح السياسي لحزب العمال، ينفي الحزب الموالي للكورد هذا الادعاء.