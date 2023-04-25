أكثر من 60 ألف سائح زاروا أربيل خلال العيد

أربيل (كوردستان24)- أعلنت محافظة أربيل عن نجاح خططها المخصصة لايام عيد الفطر المبارك دون عوائق، مضيفة أن أكثر من 60 ألف سائح زاروا أربيل أيام العيد، مؤكدة أن كافة الخطط الامنية تم تنفيذها في المدينة.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظة أربيل في بيان له اليوم الثلاثاء 25 نيسان 2023 "حسب الاستعدادات والخطط الخاصة بأيام عيد الفطر المباركوتحت إشراف محافظ أربيل أوميد خوشناو وحفاظاً على أمن المدينة والمواطنين، تم تنفيذ كافة الخطط بدون عوائق".

وفيما يتعلق بالخطة السياحة لمحافظة أربيل جاء في البيان "تم تنفيذ كافة الخطط بنجاح، مثل تشكيل لجان خاصة لتقديم الخدمات اللازمة للسياح عند نقاط التفتيش، وتوزيع أرقام هواتف اللجان على المجموعات السياحية والسياح للمساعدة في أي حادث أو مشكلة يتعرضون لها، وكذلك تم توفير مياه الشرب والحلويات والتوجيهات اللازمة للسياح على مداخل محافظة أربيل، بالاضافة الى تعليمات خاصة بالمطاعم بفتح مطاعمهم خلال العيد للترحيب بالسياح خلال العيد ومراقبة الاسعار في المناطق السياحية".

وبلغ عدد السياح الذين دخلوا أربيل خلال أيام العيد 63.592 سائح.

أما عن الخطة الامنية الخاصة بالعيد في محافظة أربيل، أكد بيان المحافظة "تم تنفيذ كافة الخطط والاستعدادات الامنية بنجاح، التي وضعتها مديرية أمن أربيل دون أي مشاكل، وكانت القوات الامنية على استعداد دائم خلال أيام العيد".

وفيما يتعلق بالخطة الامنية لشرطة أربيل وجهوزية قوات الشرطة في كافة مديريات شرطة أربيل، جاء في البيان أنه "تم تنفيذ كافة الخطط بنجاح، وتم الابلاغ عن 20 جريمة، أربعة منها تحت التحقيق الان".

وبخصوص خطة مديرية مرور محافظة أربيل للعيد، قال المكتب الاعلامي للمحافظة في بيانه "تم تنفيذ كافة خطط مديرية مرور أربيل بنجاح، ولكن للاسف وقعت أربعة حوادث مرورية نتج عنها وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين، بسبب عدم التزام السائقين بقواعد المرور الخاصة بالسرعة".

وأكد البيان "أن كافة فرق الدفاع المدني التابعة لمحافظة أربيل كانت على استعداد دائم خلال أيام العيد، واندلعت 7 حرائق، تم السيطرة عليها من قبل فرق الدفاع المدني ولحسن الحظ لم تسجل أي إصابات في تلك الحرائق".