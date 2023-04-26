محكمة ذي قار تصدر مذكرة قبض بحق المتّهمين بقتل ضابطٍ عراقي

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت محكمة استئناف ذي قار، مذكرة قبض وتحري ومنع سفر بحق أربعة متهمين قتلوا ضابطاً في جهاز الأمن الوطني بالمحافظة.

مصدرٌ قضائي أكّد أمس الثلاثاء، أن محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض وتحري ومنع سفر بحق أحمد رياض الرميض، حمد صباح الرميض، مزاحم صباح الرميض ، وأحمد مجيد الرميض".

المصدر ذاته لفت إلى أن "مزاحم صباح الرميض، وهو أحد المتّهمين بقتل الضابط في جهاز الأمن الوطني مهدي جميل الشبيب العمر، هو أيضاً ضابط في ذات الجهاز واختفى منذ يوم وقوع الجريمة".

ولقي الضابط مصرعه يوم الـ 13 أبريل نيسان الجاري، بعد إصابته بعدة طلقاتٍ نارية أثناء قيادة سيارته"، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وتسبب الحادثة بوقوع اشتباكات مسلّحة بين عشيرتي الضابط المقتول والمتهمين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

قبل أن تتدخل قوى الأمن العراقية وتسيطر على الوضع في محافظة ذي قار، وإعلان الهدنة بواسطة وجهاء وشيوخ عشائر.