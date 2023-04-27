سیاسة

القبض على 5 إرهابيين من داعش في نينوى

author_image سوار أحمد
العراق نينوى القوات الأمنية داعش اعتقال

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على خمسة إرهابيين من عصابات داعش الإرهابية في نينوى.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات، أنها "تمكنت من إلقاء القبض على خمسة متهمين من عناصر عصابات داعش الإرهابية، وبحسب المعلومات الدقيقة أن هؤلاء عملوا في مايسمى (قاطع الزاب ولواء الشيشاني وفرقة نهاوند) وقد صدرت بحقهم أوامر قبض وفق احكام المادة 4 إرهاب".

وأضاف، أن "عمليات القبض والتحري، جرت بمناطق متفرقة من محافظة نينوى واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

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