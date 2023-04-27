صحة وبیئة

طقس العراق.. أمطار وتصاعد للغبار السبت المقبل

author_image سوار أحمد
العراق حالة الطقس الأمطار الغبار

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار السبت المقبل.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع زخات مطر خفيفة في ليلاً  تكون رعدية أحياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع فرصة لزخات مطر خفيفة متفرقة ليلاً  ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى ، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة نهاراً يتحول ليلاً  الى صحو ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً ، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً مع بعض الغيوم ، والرياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية ستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط على فترات إلى (30-40) كم/س وفي أقسامها الغربية تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط على فترات إلى (30-40) كم/س مسببة تصاعداً للغبار ، وفي المنطقة الشمالية ستكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم/س ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً وفي الاقسام الغربية تنخفض عدة درجات في عموم البلاد".

وأشار الى، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع امطار خفيفة على اقسامها الغربية ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية ، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع، أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً إلى غائم جزئي ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

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