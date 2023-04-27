سیاسة

مجلس النواب الأمريكي: وقف صادرات كوردستان النفطية يصب في مصلحة إيران

author_image سوار أحمد
کوردستان مجلس النواب النفط تصدير اقليم كوردستان العراق

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايكل مكول، ان وقف صادرات النفط في إقليم كوردستان، يصب في مصلحة إيران.

ونشر مكول على حسابه على موقع تويتر "نحن قلقون للغاية من أن بغداد لم تستأنف بعد تصدير نفط إقليم كردستان ، ووقف الصادرات النفطية يصب في مصلحة النظام الإيراني".

وأضاف مكول "على إدارة بايدن الضغط على الحكومة العراقية للتصدي للتهديدات التي يتعرض لها أمن واستقرار الطاقة في المنطقة".

وتم تعليق صادرات النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، في 25 مارس آذار الماضي، وذلك بعد ان بعد أن حكمت محكمة التحكيم الدولية في باريس في قضية بين تركيا والعراق.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل أيام، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين، إن "تصدير النفط من إقليم كوردستان، سيستأنف قريبا، بعد اتفاق حكومة إقليم كوردستان – بغداد.

وتم توقيع اتفاق نفطي بين أربيل وبغداد في 4 نيسان ابريل الجاري، بشأن صادرات النفط وعائداته بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ومحمد شياع السوداني.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف