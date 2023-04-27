مجلس النواب الأمريكي: وقف صادرات كوردستان النفطية يصب في مصلحة إيران

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايكل مكول، ان وقف صادرات النفط في إقليم كوردستان، يصب في مصلحة إيران.

ونشر مكول على حسابه على موقع تويتر "نحن قلقون للغاية من أن بغداد لم تستأنف بعد تصدير نفط إقليم كردستان ، ووقف الصادرات النفطية يصب في مصلحة النظام الإيراني".

وأضاف مكول "على إدارة بايدن الضغط على الحكومة العراقية للتصدي للتهديدات التي يتعرض لها أمن واستقرار الطاقة في المنطقة".

وتم تعليق صادرات النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، في 25 مارس آذار الماضي، وذلك بعد ان بعد أن حكمت محكمة التحكيم الدولية في باريس في قضية بين تركيا والعراق.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل أيام، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين، إن "تصدير النفط من إقليم كوردستان، سيستأنف قريبا، بعد اتفاق حكومة إقليم كوردستان – بغداد.

وتم توقيع اتفاق نفطي بين أربيل وبغداد في 4 نيسان ابريل الجاري، بشأن صادرات النفط وعائداته بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ومحمد شياع السوداني.