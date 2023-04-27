سیاسة

برعاية كوردستان 24 انطلاق ملتقى ومؤتمر سيميكس العراق بنسخته الثالثة في السليمانية

وستشارك في الملتقى كبرى شركات الاتصالات والالكترونيات والتكنولوجيا والقنوات الفضائية
author_image أحمد حاجي
برعاية كوردستان 24 انطلاق ملتقى ومؤتمر سيميكس العراق بنسخته الثالثة في السليمانية
برعاية كوردستان 24 انطلاق ملتقى ومؤتمر سيميكس العراق بنسخته الثالثة في السليمانية
کوردستان ملتقى سيميكس العراق مؤسسة كوردستان 24 الراعي الإعلامي

أربيل (كوردستان 24)- برعاية مؤسسة كوردستان 24 للأبحاث والإعلام، من المقرر أن ينطلق ملتقى ومؤتمر الاتصالات والالكترونيات والقنوات السمعية والمرئية والإعلام (سيميكس العراق) بنسخته الثالثة، في مدينة السليمانية مطلع شهر أيار مايو المقبل.

وستعقد الدورة الثالثة من مؤتمر سيميكس العراق في فندق كراند ميلينيوم في السليمانية بتاريخ 4 و5 أيار مايو 2023، برعاية هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات العراقية، فضلاً عن وزارتي النقل والاتصالات والثقافة والشباب في إقليم كوردستان، بينما ستكون مؤسسة كوردستان 24 للأبحاث والإعلام الراعي الإعلامي لتغطية أعمال المؤتمر.

وستشارك في الملتقى كبرى شركات الاتصالات والالكترونيات والتكنولوجيا والقنوات الفضائية والمحلية والراديو والمؤسسات الإعلامية والمصارف والبطاقات الالكترونية.

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