برعاية كوردستان 24 انطلاق ملتقى ومؤتمر سيميكس العراق بنسخته الثالثة في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- برعاية مؤسسة كوردستان 24 للأبحاث والإعلام، من المقرر أن ينطلق ملتقى ومؤتمر الاتصالات والالكترونيات والقنوات السمعية والمرئية والإعلام (سيميكس العراق) بنسخته الثالثة، في مدينة السليمانية مطلع شهر أيار مايو المقبل.

وستعقد الدورة الثالثة من مؤتمر سيميكس العراق في فندق كراند ميلينيوم في السليمانية بتاريخ 4 و5 أيار مايو 2023، برعاية هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات العراقية، فضلاً عن وزارتي النقل والاتصالات والثقافة والشباب في إقليم كوردستان، بينما ستكون مؤسسة كوردستان 24 للأبحاث والإعلام الراعي الإعلامي لتغطية أعمال المؤتمر.

وستشارك في الملتقى كبرى شركات الاتصالات والالكترونيات والتكنولوجيا والقنوات الفضائية والمحلية والراديو والمؤسسات الإعلامية والمصارف والبطاقات الالكترونية.