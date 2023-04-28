برعاية مؤسسة كوردستان 24.. انطلاق حفل موسيقى في أربيل دعماً للأطفال المصابين بالسرطان

أربيل (كوردستان 24)- برعاية مؤسسة كوردستان 24 للأبحاث والإعلام، وبحضور عدد لافت من المواطنين، انطلقت اليوم الجمعة، النسخة الثانية من الحفل الموسيقي "الأمل والقوة"، دعماً للأطفال المصابين بمرض السرطان.

وانطلق الحفل في الساعة السادسة مساء بقاعة سعد عبد الله في أربيل، واستمر لعدة ساعات، ومن المقرر أن تُخصص إيرادات الحفل للأطفال المُصابين بمرض السرطان.

كما شارك في الحفل عدد من الفنانين الكورد من أجزاء كوردستان الأخرى، بغية جمع الأموال والمساعدات للأطفال المصابين بمرض السرطان.

وشارك وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان آنو جوهر برفقة زوجته في الحفل، وقال في تصريح لكوردستان 24، "أشكر مؤسسة بارزاني الخيرية على تنظيم هذا الحفل الموسيقى".

وأضاف "هذا عمل عظيم كعظمة مؤسسة بارزاني الخيرية"، لافتاً إلى أنه "وبكل فخر شاركت في الحفل برفقة عائلتي".