ریاضة

مفاجآت ميركاتو 2023.. 6 ضحايا في برشلونة لـ "إعادة ميسي"

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ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
العالم ميسي برشلونة جودري ألبا فاتي

أربيل (كوردستان 24)- يبدو أن برشلونة الإسباني، سيكون على موعد مع صيف ساخن، خاصة مع الأزمة المالية التي يعاني منها في الفترة الحالية، فيما يتعلق بتضخم سلم الرواتب في الفريق.

وسيكون برشلونة مجبراً على تخفيض سلم الرواتب بقيمة 200 مليون يورو، بناء على قوانين رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، فيما يتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف.

وبات من المتوقع في نهاية الموسم الجاري، أن يرحل عدد من اللاعبين وعلى رأسهم الثنائي أنسو فاتي، والمدافع إريك جارسيا، بحسب موقع "سعودي سبورت".

يأتي هذا، في الوقت الذي يسعى فيه برشلونة لاستعادة خدمات نجمه السابق ليونيل ميسي من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر، بعد الاتفاق مع رابطة الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة يريد على الأقل في الصيف المقبل، التخلص  من 4 لاعبين، في مقدمتهم جوردي ألبا، فرانك كيسي، فيران توريس، وأنسو فاتي.

وأوضحت أن موقف المعارين واضح للغاية، حيث لن يعود منهم سوى الجناح المغربي عبد الصمد الزلزولي، بينما سيغادر جميع اللاعبين الأخرين سواء لينجليه أو أومتيتي.

وأكدت أن برشلونة لا يريد سوى مغادرة الرباعي المذكور، وفقاً للخطة التي وضعها مع رابطة الدوري الإسباني، لتخفيض سلم الرواتب، ولإبرام تعاقدات صيفية جديدة.

وأشارت إلى أن الإدارة ستتحدث مع الرباعي من أجل مغادرة الفريق، رغم رفض بعضهم لفكرة الرحيل، وبالأخص أنسو فاتي، وجوردي ألبا.

ويضع برشلونة أيضاً في حساباته، احتمالية مغادرة الثنائي إريك جارسيا والبرازيلي رافينيا، خاصة مع العروض المتاحة لكلاهما من الدوري الإنجليزي.

 

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