الصراع يشتعل بين بنزيما وليفاندوفسكي على لقب هداف الدوري الإسباني

أربيل (كوردستان 24)- اشتعل الصراع على لقب هداف الدوري الإسباني، بعد تسجيل الفرنسي نجم ريال مدريد، كريم بنزيما "هاتريك" لفريقه في شباك ألميريا في المباراة التي جمعتهما، السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 للدوري الإسباني، وانتهت بفوز الميرنغي بـ 4 أهداف مقابل هدفين.

ورفع بنزيما رصيده من الأهداف إلى 17 هدفاً في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، خلف المتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، برصيد 18 هدفاً.

وبهذه الثلاثية، يرفع بنزيما رصيده إلى 236 هدفاً في الدوري الإسباني ليتخطى هوغو سانشيز صاحب الـ 234 هدفاً، في قائمة أفضل هدافي الدوري الإسباني في التاريخ التي يتصدرها الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 474 هدفاً، ثم كريستيانو رونالدو برصيد 311 هدفاً.