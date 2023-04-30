صحة وبیئة

هيئة الأنواء: أمطار وارتفاع جديد في درجات الحرارة الأسبوع الحالي

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء حالة الطقس الأمطار

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية يوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الشمالية أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم  في المنطقتين الوسطى والجنوبية،فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وبين أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية،فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ،أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، في حين سترتفع بضع درجات عن اليوم السابق القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

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