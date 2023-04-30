كوردستان تبدأ بإنشاء الوحدات السكنية للطبقات الفقيرة في أيار

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، محمد شكري، البدء بإنشاء كافة مشاريع بناء الوحدات السكنية المخصصة للطبقات الفقيرة والبالغ عددها 20 ألف وحدة، خلال شهر أيار.

ونقل موقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عن شكري قوله، ان "العمل على آليات تنفيذ وتوزيع الوحدات السكنية مستمر، وسيتم منذ مطلع شهر أيار وحتى نهايته البدء بتدشين إنشاء جميع تلك المشاريع في مدن إقليم كوردستان".

وأضاف "لن نتوقف حتى إكمال بناء الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود وتوزيعها وفق الآليات المرسومة".

ووجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في أيار الماضي، بإنشاء 20 ألف وحدة سكنية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين ليس لديهم منازل ويسكنون في بيوت مستأجرة في عموم مدن ومحافظات الإقليم.

وسيتم منح هذه الوحدات السكنية، بآلية الدفع على أقساط مُيسرة وطويلة الأمد، بما يتلاءم مع القدرة المالية للمحتاجين والمستأجرين.