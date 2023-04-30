أمن

الإدّعاء العراقي يحيل الكاظمي للتحقيق في قضية مقتل سليماني والمهندس

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس الحكومة العراقية السابق مصطفى الكاظمي
رئيس الحكومة العراقية السابق مصطفى الكاظمي
العراق مصطفى الكاظمي أبو مهدي المهندس قاسم سليماني مطار بغداد الدولي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الإدّعاء العام العراقي، إحالة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلى التحقيق في قضية مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

واغتيل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بقصف صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني/يناير 2020.

وحينها كان رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي يتولى رئاسة جهاز المخابرات العراقي.

إحالة الكاظمي إلى التحقيق في قضية مقتل سليماني والمهندس جاءت على خلفية دعوى مقدمة من رئيس حركة حقوق حسين مؤنس ضد الكاظمي بصفته رئيساً سابقاً لجهاز المخابرات.

والإحالة إلى التحقيق تأتي بـ"تهمة الإهمال والتقصير وما نتج عنهما" من مقتل المهندس وسليماني ومرافقهما، وفق نص الدعوى الذي تابعته كوردستان 24.

وقدمت بغداد العام الفائت وثائق بشأن مقتل سليماني إلى طهران بناءً على طلب الأخيرة، وتوعدت اللجنة المعنية بالتحقيق، بملاحقة جميع الضالعين في الحادثة ومعاقبتهم.

الدعوة المقامة ضد الكاظمي
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