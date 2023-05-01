أمن

الأعرجي وبلاسخارت يؤكدان أهمية تفعيل الإجراءات الكفيلة بحل ملف سنجار

من جانبها، أكدت بلاسخارت على "استمرار دعم الأمم المتحدة للحكومة العراقية".
author_image أحمد حاجي
مستشار الأمن القومي العراقي والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق
مستشار الأمن القومي العراقي والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق
العراق قاسم الأعرجي جينين بلاسخارت ملف سنجار مخيم الهول

أربيل (كوردستان 24)- أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي والمُمثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الاثنين، على أهمية تفعيل الإجراءات الكفيلة بحل ملف سنجار.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "الأعرجي استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت".

واستعرض الأعرجي، وفق ما أفاد البيان "الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، إلى جانب بحث ملفي مخيم الهول السوري وسنجار".

وأشار إلى أنه "جرى التأكيد على أهمية العمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة بحل ملف سنجار، وتعزيز المصالحة المجتمعية، وتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز أمن واستقرار القضاء".

من جانبها، أكدت بلاسخارت على "استمرار دعم الأمم المتحدة للحكومة العراقية، فيما يتعلق بالنازحين والمجالات الإنسانية".

ولفت الأعرجي إلى أن "الحكومة العراقية برئاسة السوداني، تعمل إلى جانب الأمم المتحدة وفق منهج تحقيق الاستقرار الاجتماعي واستثمار هذا الاستقرار في ترسيخ الأمن والتعايش السلمي".

 

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