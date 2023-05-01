قصف روسي بالمدفعية الثقيلة على منطقة خيرسون يخلف قتيلا وعدة جرحى

أربيل (كوردستان24)- لقي شخص حتفه وأصيب ثلاثة على الأقل إثر قصف مدفعي روسي بالصواريخ استهدف منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول محلي الاثنين.

فيما تأتي الضربات الروسية الأخيرة في وقت تؤكد أوكرانيا أن تحضيراتها لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية التي اجتاحت أراضيها اعتبارا من شباط/فبراير 2022، شارفت على نهايتها.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوكرانيا أولكسندر بروكودين الاثنين إنه "على مدى اليوم الماضي، نفّذ العدو (روسيا) 39 عملية قصف مدفعي وأطلق 163 قذيفة من المدفعية الثقيلة، (صواريخ) الغراد: الطائرات المسيرة والطيران".

وأوضح أن "العدو قصف مدينة خيرسون ثماني مرات"، مضيفا "أدى العدوان الروسي إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بينهم طفل".

وإلى ذلك لا تزال روسيا تسيطر على أجزاء من منطقة خيرسون على الرغم من انسحابها من عاصمتها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

هذا، وأفادت السلطات الإقليمية في وقت سابق هذا الأسبوع، بأن القصف الروسي أدى إلى مقتل امرأة في السابعة والخمسين من العمر وإصابة ثلاثة آخرين في قرية بيلوزركا.

وفي الآونة الأخيرة، جددت موسكو عمليات القصف المكثفة لمناطق أوكرانية.