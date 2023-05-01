السوداني: استقرار الوضع الأمني عامل مهمّ جداً لجذب الاستثمار وخلق فرص العمل

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن استقرار الوضع الأمني عامل مهمّ جداً لجذب الاستثمار وخلق فرص العمل.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً في مقرّ قيادة العمليات المشتركة، ضمّ وزيري الدفاع والداخلية ومستشار الأمن القومي، ورئيس أركان الجيش، ورئيسي جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني ورئيس أركان الحشد الشعبي ونائب قائد العمليات المشتركة وكبار القادة في مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية".

وأضاف أن "السوداني استمع إلى الإيجاز نصف السنوي، عن أهمّ الواجبات التي تقوم بها مختلف مفاصل وتشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات والدوائر الأمنية والاستخبارية، خصوصاً الجهود الوطنية المبذولة في ملاحقة ما تبقّى من عناصر عصابات داعش الإرهابية والجريمة المنظّمة".

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بحسب البيان، بـ "جهود ومتابعة القطعات الأمنية لملاحقة الإرهاب والجريمة"، مؤكداً على "العمل بروح الفريق الواحد من أجل العراق".

وشدد على أنّ "استقرار الوضع الأمني عامل مهمّ جداً لجذب الاستثمار وخلق فرص العمل وإنجاح البرنامج الحكومي لخدمة أبناء هذا الشعب".

وأكّد على "ضرورة تقييم الأداء وتحديد توقيتات لكلّ مفصل أو تشكيل؛ من أجل إنجاز ما مطلوب منه، فضلاً عن تقييم المسؤول بهذا الواجب".

وأوصى بـ "جملة من التوجيهات، من شأنها تطوير العمل الأمني والخدمي، الذي تقوم به مؤسسات الدولة العراقية؛ من أجل دعم باقي الدوائر الحكومية".

واختتم البيان أن "الحاضرين استمعوا إلى توجيهات السوداني، مؤكدون استعداد القوات الأمنية، بمختلف صنوفها، لتوفير الأجواء الآمنة وتقديم الدعم والإسناد اللازمين للجهود الحكومية في خدمة المواطنين بالمستوى الذين يليق بهم".