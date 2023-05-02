أسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان
أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 142.750 دينار
100 يورو = 156.000 دينار
100 جنيه إسترليني = 176.000 دينار
100 ليرة تركية = 7500 دينار
100 ألف تومان إيراني = 2700 دينار
دينار أردني واحد = 2024 دينار عراقي
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 465.000 دينار
مثقال عيار 21 = 415.000 دينار
مثقال عيار 18 = 350.000 دينار