أكثر من 7 مليارات دولار إيرادات العراق من النفط نيسان الماضي

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة النفط الاتحادية، اليوم الثلاثاء 2 أيار 2023، عن الإحصائية الأولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي.

وقالت الوزارة عبر بيان، إنه "بحسب الإحصائية الإولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، نعلن عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (98) مليونا (634) ألفا و(947) برميلاً ، بإيرادات بلغت (7.796) مليار دولار ".

وأشارت الإحصائية الى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليونا و(634) ألفا و (947) برميلا" .

وبحسب البيان فإن "معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت (3) مليون و(288) ألف برميل في اليوم".

كما بلغ معدل سعر البرميل الواحد أكثر من (79.04 ) دولاراً .