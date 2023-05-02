سیاسة

أردوغان: مرشح المعارضة ومن معه يأخذون الأوامر من الإرهابيين أما نحن فمن الله

author_image سوار أحمد
ترکیا أردوغان المعارضة الانتخابات

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، "إن مرشح المعارضة التركية كمال كيليجدار أوغلو، ومن معه، يأخذون الأوامر من الإرهابيين، أما نحن فنستلهمها من الله".

وأوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له أمام تجمع جماهيري انتخابي في مدينة كونيا وسط تركيا (المدينة التي منها أحمد داوود أوغلو) قائلا: "مرشح المعارضة التركية كيليجدار أوغلو، ومن معه، يأخذون الأوامر من الإرهابيين، أما نحن فمن الله".

وأضاف أردوغان: "عندما نستهدف الإرهابيين في أوكارهم ومخابئهم، داخل وخارج حدود البلاد، فإن هناك من ينزعجون من هذا الاستهداف في الداخل التركي".

وأكمل: "إلى جانب كيليجدار أوغلو في دعم الإرهابيين، هناك أحمد داوود أوغلو وعلي باباجان وميرال آكشينير وتيميل كرم الله أوغلو (قادة أحزاب المعارضة التركية)..هم يمشون بالتعاون والتحالف مع جبال قنديل (معقل قادة حزب العمال الكوردستاني التي تصنفه أنقرة إرهابيا)، بينما نحن نمشي مع شعبنا".

وتابع أردوغان: "نحن نفي بوعودنا لشعبنا.. قلنا إننا سنخرج الغاز الطبيعي ونعطيه لشعبنا مجانا وأوفينا بوعدنا..لدينا في البرّ السيارة المحلية الصنع من نوع توغ، وفي الجو المقاتلة المحلّية الصنع قاآن، وفي البحر حاملة الطائرات المحلية الصنع أناضولو ".

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