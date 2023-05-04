أمن

اندلاع حريق في محطة خور الزبير والأسباب مجهولة

author_image سوار أحمد
العراق خور الزبير اندلاع حريق

أربيل (كوردستان24)- نشب حريق بدى كبيراً وغير مسيطر عليه بعد،  مساء اليوم الأربعاء 3 أيار 2023، في أنبوب للغاز المغذي لمحطة خور الزبير المتوقفة، في محافظة البصرة، فيما لم تعرف بعد أسباب الحادث.

في الوقت الذي تداول فيه ناشطون مقاطع مصورة تظهر حجم النيران المشتعلة في المحطة وسط محاولات فرق الدفاع المدني السيطرة عليها، قالت بعض الصفحات الإعلامية على مواقع التواصل إن الحادث نجم عن انفجار صهريج، إلا انه لم يصدر أي توضيح حتى الآن من قبل خلية الإعلام الأمني أو وزارة النفط.

فيما ذكرت مصادر أخرى أن الانفجار وقع في إحدى صمامات المحطة ما تسبب باندلاع حريق كبير بصهريج لنقل الغاز، الأمر الذي دفع المعنيين إلى الإسراع لإخراج الصهاريج المحملة بالغاز خشية من وصول النيران إليها.

كذلك دعا الناشطون جميع العالمين والقريبين من المحطات الغازية إلى عدم التهاون في إجراءات السلامة وإبعاد أية نيران لا سيما السكائر أو حتى بعض الأدوات الكهربائية التي تشع حرارة عالية "السخانات"، إبعادها عن محيط الحقول والمحطات الغازية والنفطية.

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