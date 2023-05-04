أسعار العملات الاجنبية والذهب في بورصة اربيل
أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 144.700 دينار
100 يورو = 162.000 دينار
100 جنيه إسترليني = 179.200 دينار
100 ليرة تركية = 7400 دينار
100 ألف تومان إيراني = 2800 دينار
دينار أردني واحد = 2027 دينار عراقي
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 485.000 دينار
مثقال عيار 21 = 430.000 دينار
مثقال عيار 18 = 365.000 دينار