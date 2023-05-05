انطلاق التصويت في الانتخابات التركية في أربيل

أربيل (كوردستان24)- انطلقت صباح اليوم الجمعة 5 أيار مايو 2023، عملية تصويت الناخبين الأتراك المقيمين في أربيل وعموم العراق، على اختيار رئيس للجمهورية في تركيا.

وبحسب المعلومات الواردة لكوردستان 24، فإن عملية التصويت ستجري في أربيل وبغداد والبصرة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويحق لـ 5 آلالف و741 مواطن تركي أن يصوتوا في الانتخابات في عموم العراق، منهم 3834، في أربيل.

وتم وضع صندوقي اقتراع في أربيل، وصندوق في بغداد وآخر في البصرة، في عملية التصويت التي بدأت الساعة 9 صباحا وستستمر لغاية التاسعة مساء.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية، داخل الأراضي التركية في الداخل يوم 14 مايو المقبل.

ويوجد حوالي 6,5 مليون مواطن تركي يعيشون في الخارج، من بينهم أكثر من 5,5 مليون يعيشون في دول أوروبا الغربية. كما يوجد من بينهم 3,4 مليون مؤهل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.