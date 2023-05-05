سیاسة

وزير الخارجية الأمريكي يجدد رفض واشنطن التطبيع مع نظام الأسد

author_image سوار أحمد
العالم بلينكن سوريا التطبيع

أربيل (كوردستان24)- جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، رفض الولايات المتحدة تطبيع العلاقات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وجدد بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، التأكيد على موقف واشنطن الرافض لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد، بحسب ما نشر في تغريدة بحسابه على تويتر.

وأوضح بلينكن أن الولايات المتحدة لا تدعم تطبيع العلاقات مع نظام الأسد حتى يتم تحقيق تقدم سياسي حقيقي تسيره الأمم المتحدة، مثل تطبيق القرار الأممي 2254.

وشدّد الوزير الأمريكي، على ضرورة أن تهيئ سوريا الظروف لتعزيز احترام حقوق الإنسان، ودعم عودة اللاجئين بطريقة آمنة وطوعية.

واجتمع وزراء خارجية العراق وسوريا ومصر والسعودية والأردن في العاصمة عمان لبحث سبل تطبيع العلاقات مع سوريا في إطار تسوية سياسية للحرب التي تعصف بذلك البلد منذ 12 عاما.

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