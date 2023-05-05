سیاسة

بالأرقام.. الهجرة تُحصي عدد المخيمات والنازحين في إقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الهجرة والمهجرين المخيمات اقليم كوردستان العراق

أربيل (كوردستان24)- أحصت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، عدد المخيمات الحالي وعدد ما موجود فيها من نازحين.

وقال مدير دائرة الفروع في الوزارة علي عباس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد المخيمات الموجودة في إقليم كردستان يبلغ (26) مخيماً منها (16) مخيماً في دهوك وستة مخيمات في أربيل وأربعة مخيمات في السليمانية".

وأوضح أن "عدد النازحين الذي يقطنون تلك المخيمات يبلغ بحدود (36000) ألف عائلة"، لافتاً الى أن "أغلب النازحين من قضاء سنجار في محافظة نينوى وكذلك من محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى".

وكانت وزيرة الهجرة ايفان فائق جابرو قد اكدت في وقت سابق، ان "هناك التزاماً بالبرنامج الحكومي بان يغلق ملف النزوح خلال 6 اشهر ومن ضمنهم النازحون من جرف الصخر"، مبينة: "اننا وزارة الهجرة  ملتزمة بهذا البرنامج وتأمل بعودة النازحين".

وأضافت: "لدينا عودة يومية حتى وان كانت بأعداد قليلة جدا"، مشيرة الى "اننا نشجع هذه العودة لانهاء ملف النزوح لكن ايضا نحتاج الى دعم من جميع المؤسسات الحكومية في اعمار منازل العوائل النازحة الموجودة والاسهام في تعزيز الامن بمناطقهم وتوفير جميع الخدمات والبنى التحتية حتى المشاكل العشائرية".

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